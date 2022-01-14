КНБ: Около 500 человек пытались захватить здание пограничной службы по Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы КНБ РК, 5 января около 500 человек, вооружённых дубинками, шумовыми гранатами и арматурой, пытались осуществить захват здания департамента пограничной службы по Алматинской области. Повредив установленные по периметру видеокамеры, нападавшие пытались проникнуть внутрь здания и завладеть оружием, передает МИА «Казинформ».
Силами личного состава, пограничники, оставшиеся для защиты и обороны объектов департамента, оттеснили нападавших.
Около двух часов дня нападавшие захватили соседнее здание управления комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК по городу Алматы и совершили его поджог.
До приезда пожарных машин пограничники приступили к тушению пожара и эвакуировали 57 сотрудников прокуратуры, 2-х курсантов Министерства обороны РК на территорию департамента ПС.
Аналогичным образом пограничники пресекли попытку преступников взять в плен 7 сотрудников противопожарной службы и укрыли их на территории Департамента ПС.
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