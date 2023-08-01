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    КНБ ликвидировал крупную нарколабораторию в Павлодарской области

    1 Августа 2023, 16:53

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков на территории Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Оперативниками КНБ в процессе разработки выявлены иностранные граждане, прибывшие в Казахстан с целью изготовления психотропных веществ и последующей их реализации в странах СНГ.

    В ходе обысков обнаружено и изъято около 100 кг психотропного вещества «а-PVP», прекурсоры, а также современное лабораторное оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков. Цех был расположен на территории площадью 0.5 гектара.

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Павлодарская область КНБ Криминал
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