КНБ ликвидировал крупную нарколабораторию в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков на территории Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Оперативниками КНБ в процессе разработки выявлены иностранные граждане, прибывшие в Казахстан с целью изготовления психотропных веществ и последующей их реализации в странах СНГ.

В ходе обысков обнаружено и изъято около 100 кг психотропного вещества «а-PVP», прекурсоры, а также современное лабораторное оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков. Цех был расположен на территории площадью 0.5 гектара.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.