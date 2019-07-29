Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    КНБ и МВД проводят масштабную спецоперацию в Мангистауской области

    29 Июля 2019, 15:03

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – 29 июля подразделениями Комитета национальной безопасности РК совместно с Министерством внутренних дел РК начата масштабная специальная операция по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Во исполнение поручения Главы государства правоохранительными органами принимается комплекс мер по снижению уровня преступности, обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

    В рамках этих мер, сегодня, члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом, группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью.

    В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел.

    «Учитывая возможные провокации в социальных сетях, призываем граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях. Органами правопорядка ситуация полностью контролируется», - говорится в сообщении.

    Отмечается, об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности.

    Автор:

    Генпрокуратура КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Захват заложников в Астане: глава МВД рассказал о проведенной операции
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков