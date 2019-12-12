КНБ: 40 казахстанцев находятся в рядах террористических организаций за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на брифинге в Нур-Султане Антитеррористическим центром освещены основные тенденции и принятые в 2019 году меры по противодействию терроризму. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Потенциальные угрозы терроризма для Казахстана сохраняются. В стране задержан и выдан в установленном порядке другим государствам 31 иностранец, находящийся в розыске за причастность к террористической деятельности. За рубежом в рядах террористических организаций продолжают пребывать порядка 40 казахстанских боевиков, 65 их жен и других членов семей. На ранней стадии подготовки пресечены 3 попытки совершения террористических актов. Акты терроризма готовились радикальными лицами в Алматы и Карагандинской области. Лица, причастные к подготовке актов терроризма, осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. Нейтрализована преступная деятельность 7 радикальных групп и 34 отдельных лиц в различных регионах страны», - сообщили в КНБ.

По информации ведомства, всего за преступления, связанные с терроризмом и религиозным экстремизмом, осуждены 140 человек. В обществе развернута масштабная разъяснительная и реабилитационная работы. Дерадикализовано 907 лиц. Меры уголовно-процессуального пресечения противоправной деятельности применяются только к неподдающимся переубеждению лицам. В местах лишения свободы дерадикализованы 162 осужденных.

«В Интернете выявлены свыше 14,5 тысяч ссылок на веб-ресурсы с террористическим контентом. Проводится работа по их удалению. Для обеспечения своевременного и адекватного реагирования на акты терроризма оперативными штабами по борьбе с терроризмом ежегодно проводятся свыше 400 учебных антитеррористических мероприятий. В Таразе организовано республиканское оперативно-тактическое учение «Темир жол-Антитеррор-2019». В Карагандинской области проведено международное совместное антитеррористическое учение Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества «Сары-Арка-Антитеррор-2019». В результате оперативно-профилактического мероприятия «Наёмник», проведенного под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности, на каналах въезда/выезда из Казахстана задержаны 12 лиц, находившихся в международном розыске за причастность к терроризму. Успешно реализуется Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы», - проинформировали в КНБ РК.