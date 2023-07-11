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    КМГ и «Лукойл» прекращают бурение на морском блоке Женис

    11 Июля 2023, 19:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «НК КазМунайГаз» сообщило о прекращении оффшорного нефтегазового проекта «Женис», который реализовывался через оператора ТОО «Женис Оперейтинг» с долями участия 50/50 совместно с ТОО «Лукойл Казахстан Апстрим», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

    «Бурение поисково-разведочной скважины на структуре Женис в Каспийском море подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами. К сожалению, геологический риск реализовался», - пояснили в КМГ причину прекращения работ.

    Как отметили в нацкомпании, стратегия КМГ направлена на увеличение ресурсной базы по нефти и газу, что подразумевает реализацию долгосрочного плана по приросту запасов углеводородов. Достижение данной цели осуществляется путем осуществления проектов геологоразведки и доразведки действующих месторождений. Геологоразведка всегда подразумевает наличие определенного уровня вероятности обнаружения, то есть всегда присутствует риск обнаружить запасы углеводородов по итогам бурения скважин ниже ожидаемого уровня, либо и вовсе получить «сухую» скважину. Согласно общемировой статистике, вероятность успеха на уровне 20-30% считается хорошей для принятия данного риска и начала инвестиций в геологоразведку.

    «Вероятность успеха проекта «Женис» на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20%. Для проведения геологоразведочных работ и уточнения перспективности участка были привлечены инвестиции партнера (в лице компании «Лукойл») по механизмам кэрри-финансирования. Кэрри-финансирование подразумевает 100% инвестиций со стороны Партнёра-участника проекта на этапе геологоразведки и компенсации этих расходов уже на этапе будущей добычи. В случае неуспешности этапа геологоразведки данные расходы не возмещаются», - подчеркнули в КМГ.

    При этом результаты работ помогли уточнить информацию о строении недр в пределах данного осадочного бассейна для корректировки стратегии дальнейшего геологического поиска по другим проектам КМГ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КазМунайГаз Карагандинская область Нефть
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