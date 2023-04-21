КМГ и Glencore обсудили перспективы совместного сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев 21 апреля провел в Астане встречу с делегацией компании Glencore во главе с председателем правления Алексом Санной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества с возможностью реализации совместных инвестиционных проектов.

Глава КМГ отметил, что с учётом развития новых технологий и климатического регулирования, компания изучает дополнительные меры по декарбонизации и внедрению «зеленых» проектов, что может в дальнейшем стать областью двустороннего взаимодействия.

Также делегации Glencore было рассказано о развитии бизнеса в нефтехимической отрасли. Так, в прошлом году запущен завод Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI) в Атырау с годовой проектной мощностью 500 тыс. тонн полипропилена.

Отдельно стороны обсудили вопросы нефтетрейдинга и нефтепереработки. М.Мирзагалиевым было отмечено, что на трёх НПЗ, принадлежащих КМГ, запланирован ряд инициатив, направленных на повышение операционной эффективности за счет повышения производства маржинальной продукции.

Напомним, 9 июня 2022 гда на полях 34-го заседания Совета иностранных инвесторов Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Glencore Гэри Нейглом. В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы декарбонизации экономики, отдельные аспекты деятельности компании в горно-металлургической и энергетической отраслях Казахстана.

Компания Glencore основана в 1974 году американскими предпринимателями Марком Ричем и Пинкусом Грином. Один из ведущих мировых трейдеров сырьевых товаров со штаб-квартирой в Швейцарии. В 2011 провела IPO на лондонской бирже (LSE). Сейчас в свободном обращении 70,4% акций компании. Это третий крупнейший в мире семейный бизнес со стабильной годовой выручкой свыше 200 млрд долларов. Glencore имеет ряд производственных предприятий по всему миру и поставляет металлы, минералы, неочищенную нефть и нефтепродукты, уголь, природный газ и сельско-хозяйственны культуры международным потребителям в автомобильной, энергетической, сталелитейной и пищевой промышленности. В нашей стране осуществляет услуги по организации и поддержке комплексных поставок промышленного оборудования добывающим компаниям РК в энергетическом секторе.



