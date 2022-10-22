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    Ключи от спецтранспорта вручили в Кокшетау в преддверии Дня Республики

    22 Октября 2022, 20:08

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Торжественная церемония вручения ключей от служебных и специализированных автомобилей прошла в преддверии Дня Республики в городе Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из рук акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева ряд акмолинцев получил награды Министерства внутренних дел РК и благодарственные письма главы региона. Также были вручены ключи от 47 полицейских машин, одного пожарного КАМАЗа и 15 школьных автобусов марки «Yutong».

    «В преддверии праздников мы традиционно отмечаем значимые события, происходящие в нашей области. И сегодня, накануне национального праздника - Дня Республики, мы вручаем ключи от служебных автомобилей и специального автотранспорта подразделениям департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям, а также школьные автобусы, предназначенные для перевозки учеников отдаленных сельских населенных пунктов. Ваши профессионализм, твердая гражданская позиция и мужество позволяют обеспечивать круглосуточную безопасность граждан, их уверенность в сегодняшнем и завтрашнем днях», - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

    В Акмолинской области ежегодно проводится работа для безопасной перевозки учащихся по закупу нового специального транспорта. Так, за последние три года приобретено 70 единиц автотранспортных средств на более 800 млн тенге. В августе получена первая партия из 65 новых автобусов, купленных в лизинг на сумму 2,6 млрд тенге.

    «В нашей области еще одно хорошее событие в канун Дня Республики. В этом учебном году организован подвоз для более пяти тысяч учащихся из 207 населенных пунктов в 160 общеобразовательных школах, задействовано порядка двухсот автотранспортных средств, большая половина которых – школьные автобусы. И сегодня мы также вручаем ключи еще от 15 новых школьных автобусов», - добавил Е. Маржикпаев.

    Новый автотранспорт отвечает всем современным требованиям безопасности. Техника призвана решить проблему подвоза учеников сельских школ не только в школы, но и во всевозможные дополнительные организации образования.

    По завершении церемонии вручения глава области лично ознакомился с подаренным транспортом.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Транспорт День Республики
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