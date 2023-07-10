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    Ключи от новых квартир получили 80 семей города Абая

    10 Июля 2023, 14:40

    АБАЙ. КАЗИНФОРМ – В честь празднования 25-летия столицы жителям города Абая Карагандинской области вручили ключи от новых квартир. Обладателями квадратных метров стали 80 семей-очередников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пятиэтажный дом построен по Национальному проекту «Сильные регионы – драйвер развития страны». Все квартиры в нем предназначены людям, стоявшим в очереди на получение жилья от государства.

    Новоселами стали 9 многодетных семей, 16 выпускников детских домов и 55 семей из категории «социально уязвимые слои населения». Жилье выдано на правах аренды.

    В каждой квартире установлены электрические плиты и водонагреватели. Квартиры на первых этажах приспособлены для проживания людей с особыми потребностями. Входные группы оборудованы подъемниками.

    Вручение ключей состоялось с участием акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева.

    «Сегодня ключи от квартир получают многодетные семьи, люди с инвалидностью и дети-сироты. Мы стараемся обеспечивать эти категории жителей доступным жильем. Сердечно поздравляю с радостным событием, пусть в вашем доме будет много детишек и царят счастье и радость!» – обратился глава региона к новоселам.

    Инвалид первой группы по зрению Толеутай Бостекбаев ждал квартиру 11 лет.

    «В юбилей нашей Астаны я получил ключи от квартиры. Очень благодарен государству. В новой квартире буду жить с женой и дочерью», - говорит он.

    Манарбек Балта получил квартиру как стоящий в очереди по категории «дети-сироты».

    «Я ждал квартиру 16 лет. У меня трое детей. Работаю на карьере горным мастером», – коротко рассказал о себе Манарбек Балта.

    Мать-одиночка Даригуль Мадениет вместе с детьми будет жить в двухкомнатной квартире.

    «Мы ждали свое жилье около 12 лет. Мои дети очень рады. Это здорово, что такие дома строят в нашем городе. Поздравляю соседей с новосельем. Пусть этот дом принесет всем нам счастье!» – говорит женщина.

    В 2021 году в Абае был сдан в эксплуатацию аналогичный 80-квартирный дом. Еще один такой же строится. Новый дом будет кредитным.

    Кроме того, ежегодно выкупается вторичное жилье для очередников. В этом году уже выкуплено восемь квартир, до конца года планируется приобрести и выдать еще 12.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Жилье Абай Абайская область
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