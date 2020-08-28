Ключи от новых квартир получили 25 кокшетауских семей в канун Дня Конституции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в честь 25-летия Конституции вручили ключи от квартир, новых автомашин и поздравили лучших педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Аким области Ермек Маржикпаев вручил ключи от новых квартир, приобретённых по программе «Нұрлы жер», 25 кокшетауским семьям.

«Важное направление политики государства - обеспечение каждой казахстанской семьи собственной квартирой. В нашей области в последние пять лет ежегодно вводится в среднем около 370 тыс. кв. м жилья, более 13 тыс. акмолинских семей въехали в новые квартиры. В этом году планируется ввод 570 тыс. кв. м, только в Кокшетау будет сдано 242 тыс. кв.м», - отметил руководитель региона

Также он поздравил медицинских работников региона с новыми автомобилями. Машины получили территориальные подразделения санитарно-эпидемиологической службы области. А кроме того, благодаря спонсорской помощи компаний «Самрук-Казына» и «Каспи банк» 8 автомобилей скорой помощи получили городская поликлиника Кокшетау и больницы Атбасарского, Аршалынского, Целиноградского и Зерендинского районов.

«Уверен, это поможет повысить уровень санитарно-эпидемиологической безопасности и качество медицинского обслуживания жителей области. Это только малая часть обновления транспортного парка наших медицинских организаций. В октябре поступят 50 новых автомобилей скорой помощи», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Далее в областном акимате состоялось чествование лучших педагогов области.

«В конце прошедшего учебного года, в связи в пандемией коронавирусной инфекции, за очень короткий срок учителям пришлось перестроиться на непривычный режим работы, - говорил Ермек Маржикпаев, обращаясь к педагогам. - В это непростое время вы выполнили свой долг - продолжили нести знания нашим детям. На данный момент ситуация стабилизировалась, однако вирус никуда не исчез, и мы должны приложить все усилия, чтобы учебный процесс в дистанционном режиме остался эффективным. Я уверен, что и в этот нелегкий период, судьбы наших детей находятся в заботливых и надежных руках. Уверен, что этот учебный год будет наполнен новыми достижениями и добрыми делами.

За последние три года расходы на сферу образования возросли более чем на 50 млрд тенге и составили в этом году 127 млрд – это треть всего бюджета области. Средства направлены на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт организаций образования, а также на приобретение 25 тысяч единиц компьютерной техники. Ермек Маржикпаев отметил и важность повышения качества образования в регионе и работу по повышению квалификации и заработной платы 21 тысяче педагогов, работающих в области. Было отмечено, что в этом году в регион приехали около 300 молодых специалистов сферы образования, а за счет грантов и именных стипендий акима области в вузах страны учатся около 500 будущих педагогов, отметил аким области.

В преддверии Дня Конституции РК и за выдающийся вклад в развитие сферы образования региона аким области вручил сертификаты на 100 тысяч тенге, нагрудные знаки «Ыбырай Алтынсарин», а также благодарственные письма от Министерства образования и науки РК и от своего имени лучшим педагогам из разных районов. Сертификат на 22,6 млн тенге, ежегодно вручаемый лучшей организации образования области, получил директор Коргалжынской школы-гимназии Нурлан Тажин.