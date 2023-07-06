Ключи от новых домов вручили 20 семьям в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ключи от 20 вновь построенных домов по улице Ауэзова в селе Калбатау Жарминского района области Абай были переданы многодетным семьям и жителям социально уязвимых слоев населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По району в рамках национального проекта «Мощные регионы – драйвер развития страны» в селе Калбатау строятся 30-квартирные трехэтажные и двуквартирные 25 домов. Завершено строительство 10 двухквартирных домов.

В торжественном мероприятии принял участие аким района Жаркынбек Байсабыров, который поздравил жильцов с новосельем. По словам главы района, со стороны местных исполнительных органов особое внимание уделяется решению жилищных вопросов населения.

«В результате государственной поддержки растет число обеспеченных жильем, получающих новые квартиры. Пусть ваши дома будут наполнены радостью и процветанием», - сказал аким района.