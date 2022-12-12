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    Ключи от новых автомобилей вручили санитарной службе Карагандинской области

    12 Декабря 2022, 18:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области получил восемь «Chevrolet», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новые автомобили купили за счет республиканского бюджета и распределили между подведомственными управлениями.

    «Для нас это хорошее подспорье. Была большая необходимость в новых машинах для того, чтобы выезжать на домашние очаги, в больницы, делать своевременный отбор проб, мониторинг безопасности пищевой продукции и так далее. То есть задач перед нашей службой стоит очень много. Нам важна оперативность», - отметил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин.

    На сегодняшний день на балансе ведомства вместе с новыми 24 машины. Но восемь из них уже отслужили свой срок и не годятся для дальнейшей эксплуатации.

    В течение будущих трех лет Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК планирует обновить весь автопарк санитарных служб страны.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Транспорт
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