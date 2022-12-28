Ключи от новой техники вручили спасателям Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Автопарки аварийно-спасательных служб пополнились 10 легковыми автомобилями, 18 единицами спецтехники и судном на воздушной подушке. Средства на покупку были выделены из республиканского и местного бюджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ключи от новой техники и автомобилей спасателям вручил первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин.

«Мы все знаем, какая у вас сложная и опасная служба. Ваш труд очень важен, почетен и заслуживает уважения в обществе. Только в этом году департаменту из местного бюджета было выделено около 9 млн тенге, что позволило оснастить подразделения техникой на 86,6%. Это уже хороший результат. Но мы не будем останавливаться. На ближайшие годы планируем выделить 840 млн тенге, чтобы полностью закрыть потребность в оборудовании», – сказал Вадим Басин.

Всего с 2015 года на вооружение ДЧС Карагандинской области поступило 163 единицы аварийно-спасательной, инженерной и оперативно-служебной техники.

«Новые автомобили и технику – восемь автоцистерн объемом 5 тонн и 10 бортовых прицепов для тушения природных пожаров – мы распределим по районам. Кроме того, в этом году приобретена компьютерная и оргтехника для служб дознания. Закуплено 818 комплектов боевой одежды для пожарных из местного и республиканского бюджетов. В планах следующих двух лет - приобрести еще 600 комплектов и закрыть эту потребность», – говорит начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

В пожарной части № 16 города Каркаралинска в технике нуждались давно. Сейчас на балансе организации четыре ЗИЛа и один КамАЗ.

«Автотехнику эту очень ждали. Сегодня получили пожарную цистерну на базе КамАЗа. В нашем ведении находится Каркаралинский национальный заповедник, территория большая. Также обслуживаем 24 сельских округа. Кроме нашей части, есть еще пункт № 27. По штату у нас 23 человека», – рассказал начальник пожарной части № 16 Алмас Ибраев.

На мероприятии также прошло вручение ведомственных наград и благодарственных писем акима Карагандинской области и министра МЧС сотрудникам ДЧС за добросовестное исполнение служебных обязанностей.





Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области