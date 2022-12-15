Ключи от машин получили санврачи в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области территориальные управления департамента санитарно-эпидемиологического контроля получили новый транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, шесть автомобилей передадут в районы области.

«Министерством здравоохранения РК за счет республиканского бюджета приобретены 132 единицы автотранспорта по стране. Из них шесть выделили для нашей области. Накануне Дня Независимости территориальные управления получат ключи от новых автомобилей. Уверен, что автотранспортные средства послужат для стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Выезжая в очаги заболеваний, специалисты в рамках профилактической работы смогут выявлять и предотвращать распространение инфекционных заболеваний», - сказал руководитель департамента Асет Жуматаев.

Он подчеркнул, что для санитарных врачей важна мобильность и оперативность, чтобы своевременно отработать очаги.

Последний раз департамент получал новый транспорт в 2020-м году. Тогда за счет республиканского бюджета закупили пять машин. Сейчас по области в распоряжении санитарно-эпидемиологической службы всего 20 единиц автотранспорта.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля имеет в своей структуре 13 районных управлений и одно городское с общей численностью 113 сотрудников.

Фото пресс-службы департамента



