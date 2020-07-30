Ключи от квартиры вручили семье воспитывающей ребенка-инвалида в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – Трехкомнатную квартиру подарили сатпаевские меценаты многодетной маме, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями. Это третья подобная семья, которая получила жилье с помощью клуба меценатов «Мейірім шуағы» города Сатпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще одна семья, воспитывающая особого ребенка, отметила новоселье. Долгожданное жилье многодетная мама Айнур Жунусова получила благодаря инициативе клуба меценатов «Мейірім шуағы». И это не первая счастливая семья, которая получила ключи от квартиры. До этого в рамках благотворительной акции крышу над головой обрели еще две семьи.

Основная цель инициативы членов клуба - предлагать свою помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

«Мы рады, что цель меценатов воплощается в жизнь. Айнур Жунусова, воспитывающая особого ребенка, обратилась к нам с просьбой и попросила помощи. Ее обращение не осталось без внимания, и мы передали ее просьбу препринимателям Маргулану Молдашеву и Абаю Байдильдаеву, которые сейчас занимаются строительством жилых домов. Они проявили щедрость, и в итоге Айнур Жунусова получла 3-комнатную квартру по улице Шаталюк. Квартира полностью капитально отремонтирована. Мы очень рады этому. И хотим искренне поблагодарить меценатов!», - сказала председатель Клуба меценатов «Мейірім шуағы» Меруерт Бакбергенова.