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    Ключи от квартиры вручили семье с новорожденной тройней в Семее

    26 Июля 2023, 11:29

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - С момента создания области Абай впервые на свет появились тройняшки. Аким области Нурлан Уранхаев поздравил молодую семью с таким знаменательным событием и вручил ключи от 3-комнатной квартиры в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «Наш мудрый народ благословил ребенка богатством и благополучием. Вы – счастливые люди, ставшие родителями первой тройни в нашей области. Я уверен, что в будущем Бегимай, Бек-Мухаммед и Бегайым будут достойными гражданами нашей страны и оправдают все ваши ожидания», – сказал Нурлан Уранхаев в своем поздравлении.

    Молодая семья до этого снимала квартиру в селе Калбатау Жарминского района. До рождения тройни они воспитывали пятерых детей. Поэтому они выразили свою особую благодарность и признательность акиму области.

    «Нашей радости нет предела. Выражаем благодарность акиму области. Пару недель назад мы озвучили нашу просьбу. И мы рады, что теперь у нас будет 3-комнатная квартира. Для наших маленьких деток это, действительно, большая радость. Пусть наша страна и наша область процветают. Большое спасибо» - сказала многодетная семья.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Жилье Абайская область Семей
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