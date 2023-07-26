Ключи от квартиры вручили семье с новорожденной тройней в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - С момента создания области Абай впервые на свет появились тройняшки. Аким области Нурлан Уранхаев поздравил молодую семью с таким знаменательным событием и вручил ключи от 3-комнатной квартиры в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Наш мудрый народ благословил ребенка богатством и благополучием. Вы – счастливые люди, ставшие родителями первой тройни в нашей области. Я уверен, что в будущем Бегимай, Бек-Мухаммед и Бегайым будут достойными гражданами нашей страны и оправдают все ваши ожидания», – сказал Нурлан Уранхаев в своем поздравлении.

Молодая семья до этого снимала квартиру в селе Калбатау Жарминского района. До рождения тройни они воспитывали пятерых детей. Поэтому они выразили свою особую благодарность и признательность акиму области.

«Нашей радости нет предела. Выражаем благодарность акиму области. Пару недель назад мы озвучили нашу просьбу. И мы рады, что теперь у нас будет 3-комнатная квартира. Для наших маленьких деток это, действительно, большая радость. Пусть наша страна и наша область процветают. Большое спасибо» - сказала многодетная семья.