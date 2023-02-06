Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ключи от квартир получили 45 семей в Приозерске

    6 Февраля 2023, 13:42

    ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ - В Приозерске сдали пятиэтажный жилой дом, построенный по программе «Нұрлы жер» для очередников. Ключи от квартир получили 45 семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    31-летняя Айнур Асанова стояла в очереди на жилье семь лет. Она одна воспитывает двоих детей. Ей выделили двухкомнатную квартиру.

    «Семь лет назад я потеряла мужа. Все эти годы с детьми мы снимаем жилье. Арендовали за 50 тысяч в месяц квартиру. Оплачивали коммуналку. Все это отражалось на семейном бюджете. Настоящее счастье – иметь собственную крышу над головой. Я очень благодарна», – сказала Айнур.

    Жилье предоставили многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, неполным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам и другим социально уязвимым категориям граждан.

    «Я поздравляю новоселов и желаю им счастья и благополучия в новых квартирах. Этого дня многие ждали годами. Работы по благоустройству дворовой территории будут обязательно доведены до конца», – отметил аким города Приозерска Сапар Сатаев.

    В планах - обустройство детской игровой площадки, установка скамеек и урн, а также освещение двора.

    На сегодня в Приозерске в очереди на жилье стоят 360 человек.

    Фото: пресс-служба акимата города Приозерск

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    FlyArystan нарушал права несовершеннолетних - прокуратура
    ДЧС обратился к алматинцам в связи с гололедом и туманом
    Для очередников в Костанайской области приобретут 183 квартиры
    Tartyl Fest станет одним из важнейших турниров в нашей жизни – финалист из СКО
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров