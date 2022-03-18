Ключи от квартиры Александру Герлицу вручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов вручил ключи от однокомнатной квартиры и сертификат на пять миллионов тенге бронзовому призеру Паралимпийских игр в Пекине Александру Герлицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С североказахстанскими спортсменами, принимавшими участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, встретился глава региона.

«Мы все переживали за ребят. Героем нашей встречи является, конечно, Александр Герлиц. Мы помним, как в 2018-м году Саше оставалось буквально чуть-чуть, чтобы встать на пьедестал почета. В этом году он доказал, что он является одним из сильнейших спортсменов мира. Вместе с Ерболом Хамитовым в командной эстафете они завоевали пятое почетное место. За всем этим стоит большой труд, тренировки, высокие требования к себе. Благодарю вас за то, что вы сделали, за то, что показываете пример молодым спортсменам, людям, которые оказались в непростой ситуации», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона поблагодарил тренеров спортсменов.

«Это огромный труд. Нужно жить жизнью спортсменов, чувствовать их потенциальные возможности, отдавать себя полностью для достижения результатов», - добавил аким области.

К.Аксакалов заверил, что спорт в регионе будет развиваться. Он сообщил, что в этом году выделили 300 млн тенге на развитие детского спорта. Увеличатся стипендии ведущим спортсменам области.

А. Герлиц поблагодарил всех за поддержку и обратился с просьбой к акиму области усовершенствовать тренировочную базу в поселке Борки.

«В честь нашего олимпийского чемпиона Александра Винокурова построили Дворец спорта. Пожелание Александра примем во внимание, просьба будет выполнена», - сказал К.Аксакалов.

Почетные грамоты, благодарственные письма и денежные сертификаты получили и другие участники Олимпийских и Паралимпийских игр и их тренеры.