Ключи от квартир вручили очередникам и работающей молодежи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня столицы в Нур-Султане вручили ключи от квартир свыше 300 очередникам и работающей молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«По поручению Главы государства в столице увеличен объем строительства доступного социального жилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1100 квартир, в 2019 году- 2900 квартир, то в 2020 году - 7000 квартир, в 2021 году - порядка 10 000 квартир. Планку по объему строительства необходимо сохранять. Для этого задействована вся строительная индустрия: как местные заводы, так и домостроительные комбинаты», - сообщил заместитель акима Нурлан Нуркенов.

Жилой комплекс расположен по проспекту Улы Дала. На территории помимо жилых кварталов запланировано строительство школы и торгового дома.

Фото: gov.kz