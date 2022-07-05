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    Ключи от квартир вручили очередникам и работающей молодежи в Нур-Султане

    5 Июля 2022, 21:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня столицы в Нур-Султане вручили ключи от квартир свыше 300 очередникам и работающей молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    «По поручению Главы государства в столице увеличен объем строительства доступного социального жилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1100 квартир, в 2019 году- 2900 квартир, то в 2020 году - 7000 квартир, в 2021 году - порядка 10 000 квартир. Планку по объему строительства необходимо сохранять. Для этого задействована вся строительная индустрия: как местные заводы, так и домостроительные комбинаты», - сообщил заместитель акима Нурлан Нуркенов.

    Жилой комплекс расположен по проспекту Улы Дала. На территории помимо жилых кварталов запланировано строительство школы и торгового дома.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана Строительство Жилье День столицы Молодежь
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