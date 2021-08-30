Ключи от квартир вручили 135 дольщикам в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Конституции завершено строительство ещё двух некогда проблемных долгостроев города. Решена проблема ещё 255 семей-дольщиков. Это долгострои «Шыгыс 3Б» и «Куршавель», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

К примеру, в ЖК «Шыгыс 3Б» на момент получения проблемного объекта от недобросовестного застройщика, был построен только каркас первого дома объекта на уровне 50%. До начала строительных работ на ЖК «Шыгыс 3Б» проведен ряд мероприятий по подготовке объекта к строительству.

Первым делом произведен техаудит объекта, техобследование на предмет пригодности несущих конструкций. После получения оценки технического состояния и экспертной рекомендации строительство объекта возобновилось. В данном ЖК на протяжении 6 лет свои квартиры ожидали более 120 семей. По другим блокам многоквартирного жилого комплекса группы Шыгыс также ведутся работы.

Строительные работы долгостроя «Куршавель» возобновились в ноябре 2020 года. На тот момент объект был построен только на 40%, наружные инженерные сети отсутствовали. Таким образом, в первую очередь были выполнены работы по прохождению государственной экспертизы.

В День Конституции 135 дольщиков ЖК «Куршавель» начали получать ключи от своих квартир.

По долгостроям будут проведены работы по благоустройству территорий, проходит процедура выдачи ключей дольщикам. По двум проблемным долгостроям были проведены масштабные строительные работы.

На лето 2019 года в столице насчитывалось 52 объекта долевого строительства. По поручению Главы государства ведётся системная работа по завершению долгостроев. За полгода 2019 года было достроено и введено в эксплуатацию 10 объектов долгостроя. Это 13 многоквартирных ЖК. В 2020 году завершено строительство 14 объектов - это 20 ЖК.

Ко Дню столицы было завершено строительство еще 21 дома-долгостроя. Всего в 2021 году планируется завершить строительство 57 некогда проблемных многоквартирных жилых комплексов. Это более 7 тысяяч дольщиков обретут долгожданные квартиры, которые ждали на протяжении долгих лет.