Ключи от квартир в новостройке получили жители нового микрорайона Сарыарка в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В канун Дня независимости новоселье празднуют жители девятиэтажки в новом микрорайоне Сарыарка в Павлодаре, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Строительство двухподъездного дома по адресу: улица Расковой, 2/1 началось в декабре прошлого года. Возведением занималась подрядная организация - ТОО «UMEngineering», авторский надзор выполнял «Гидроэнергосервис», технический надзор - «EG Compani-ПВ».

Всего в доме 72 квартиры: 36 однокомнатных, 18 двухкомнатных и столько же трехкомнатных. Общая площадь квартир в новостройке - 42 тысячи квадратных метров.

Новоселы приобрели свои квартиры по ипотечной программе «7-20-25». Из 72 претендентов на жилье 20 приобрели жилищный сертификат, остальные 52 купили квартиры на собственные средства. Однокомнатные квартиры площадью 40-46 квадратных метров обошлись владельцам в 5,6-6,4 млн тенге, стоимость двухкомнатных площадью 62-64 квадратных метра составила 8,6-9 млн тенге, трехкомнатные площадью 83,1-83,8 квадратных метра стоили 11,6-11,7 млн тенге.

Ключи от квартир их обладателям вручил аким Павлодарской области Булат Бакауов.

«Я хочу вам и вашим семьям пожелать благополучия, - обратился к новосёлам глава региона. - Сегодня, в канун великого праздника, мы заселяем дом № 30. Благодаря мудрой политике Елбасы и Президента в целом по стране динамично развивается строительство жилья. И если 3 года назад мы строили 165 тысяч квадратных метров в год, то сейчас строим более 300 тысяч. Сегодня я вижу счастливые семьи, которые получают ключи по программе «7-20-25». Когда я сюда подъезжал, то смотрел – вокруг работают строители. Погода позволяет. В 2021 году мы достроим микрорайон Сарыарка и со следующего года займемся благоустройством этого микрорайона. У нас есть генеральный план, есть деньги в бюджете, есть стремление построить этот новый микрорайон, и мы это сделаем».

Аким области также рассказал, что над планом благоустройства Сарыарки уже работают архитекторы.

«Все работающие жители нашей страны могут принимать участие в программе «7-20-25», - отметила владелица новой квартиры Айгерим Балтабаева. - Сегодня мы стали обладателями ключей от новых квартир. Думаю, что наш дом будет одним из образцовых, мы будем очень дружными соседями».

Напомним, Сарыарку строят на месте ветхого микрорайона Алюминстрой, где прежде находились 159 щитосборных двухэтажек, построенных в 50-х годах прошлого века.

Всего в этом году в области введено 178 тысяч квадратных метров жилья, что на 11% выше уровня прошлого года. Завершено строительство 10 многоэтажных жилых домов. Ключи от квартир получили 272 семьи, и еще 1399 получат до конца года.

Между тем в районе павлодарского аэропорта завершается строительство 55 индивидуальных жилых домов. В Аксу за счет частных застройщиков возводят 28 двухквартирных домов для многодетных семей. До конца года будет введено еще более 100 тысяч квадратных метров жилья.

Автор: Карлыгаш Жексенова

Фото Валерия Бугаева