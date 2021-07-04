Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Ключи от квартир получили жители Сатпаева в преддверии Дня столицы

    4 Июля 2021, 09:52

    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве в преддверии Дня столицы ключи от квартир получили 12 человек. Обладателями квадратных метров стали жители города, стоявшие в очереди на жильё из госфонда по категориям: многодетные и неполные семьи, дети-сироты, работники бюджетной сферы, граждане, единственное жильё которых признано аварийным. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди счастливых новосёлов – бывшая воспитанница детского дома «Мерей» Анастасия Руснак. Она стояла в очереди на жильё восемь лет.

    «Я благодарна за поддержку детей-сирот. Счастлива, что получила ключи от квартиры накануне Дня столицы. Моя заветная мечта осуществилась. Желаю, чтобы в каждой семье были такие события», – поделилась радостью Анастасия.

    В свою очередь аким Сатпаева Аскар Идрисов отметил, что получение ключей от квартир – одно из самых приятных событий для тех, кто состоит в очереди на получение жилья. Он пожелал новосёлам благополучия и поздравил с наступающим праздником.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье День столицы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 3 тысяч семей получат ключи от квартир в СКО в 2023 году
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане