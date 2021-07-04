Ключи от квартир получили жители Сатпаева в преддверии Дня столицы

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве в преддверии Дня столицы ключи от квартир получили 12 человек. Обладателями квадратных метров стали жители города, стоявшие в очереди на жильё из госфонда по категориям: многодетные и неполные семьи, дети-сироты, работники бюджетной сферы, граждане, единственное жильё которых признано аварийным. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди счастливых новосёлов – бывшая воспитанница детского дома «Мерей» Анастасия Руснак. Она стояла в очереди на жильё восемь лет.

«Я благодарна за поддержку детей-сирот. Счастлива, что получила ключи от квартиры накануне Дня столицы. Моя заветная мечта осуществилась. Желаю, чтобы в каждой семье были такие события», – поделилась радостью Анастасия.

В свою очередь аким Сатпаева Аскар Идрисов отметил, что получение ключей от квартир – одно из самых приятных событий для тех, кто состоит в очереди на получение жилья. Он пожелал новосёлам благополучия и поздравил с наступающим праздником.