Ключи от квартир получили работники культуры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сорок работников культуры и искусства Карагандинской области в преддверии Дня Республики получили квартиры. Для них отремонтировали дом в селе Доскей Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Квартиры распределяли по списку жилищной очереди в организациях культуры и искусства.
«Радует, что среди вас есть как деятели культуры со стажем, так и молодые специалисты. Мы и дальше продолжим эту замечательную традицию. В течение ближайшего времени будут сданы еще два рядом стоящих дома на 100 квартир», – поздравил новоселов аким области Женис Касымбек.
Теперь у детей Жанар Рахмановой, заведующей труппой Академического казахского драматического театра имени С. Сейфуллина, будут свои комнаты.
«Мне 45 лет, одна воспитываю двоих несовершеннолетних детей – дочь и сына. Все это время мы жили на съемных квартирах. До сих пор не верится, что у нас теперь есть свое жилье. Квартира трехкомнатная, большая, места всем хватит. Моя семья очень рада», – сказала Жанар Рахманова.
Жилищные вопросы работников культуры и искусства в Карагандинской области начали решать по поручению главы региона.
Впервые 30 квартир выдали в 2021 году в Сарани и поселке Актас.
Также в регионе обеспечивают жильем врачей и учителей. Шахтеры, металлурги и работающая молодежь жилищный вопрос решают с помощью льготной ипотеки. Работают и другие государственные программы. Одна из них – «Нұрлы жер».
По этой программе квартиры ко Дню Республики получили 90 очередников из Темиртау.
Всего до конца года в Карагандинской области за счет различных программ жильем обеспечат около 2 тысяч семей.
Также к национальному празднику приурочили и открытие новой поликлиники в Темиртау.
Медицинское учреждение построили во втором микрорайоне в рамках ГЧП. Двухэтажное здание расположено в центре жилого массива и оснащено современным оборудованием.
Прикрепиться сюда смогут 20 тысяч человек.
В Темиртау появилось и новое место для занятий спортом – культурно-оздоровительный комплекс «Одиссей». Здесь оборудован современный тренажерный зал, представлены различные фитнес-направления, работают профессиональные тренеры.