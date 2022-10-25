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    Ключи от квартир получили очередники в Астане

    25 Октября 2022, 13:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане очередники получили долгожданные ключи от квартир, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня в честь Дня Республики вручили долгожданные ключи от квартир очередникам. Среди новоселов: семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, инвалиды, дети-сироты, пенсионеры по возрасту, многодетные семьи, работники бюджетных организаций и др. Долгожданные квартиры реализовали среди очередников через программу «Нұрлы жер» совместно с Отбасы банком. ЖК расположен в новом строящемся районе (мкрн. Жагалау, ул. Е-20). Здесь мы недавно открыли школу на 4 тыс. мест в 2 смены, также есть ряд других соцобъектов. Весной продолжим благоустройство района, построим социальные объекты», - сообщил аким столицы Алтай Кульгинов в Instagram .

    Как подчеркнул градоначальник, государством уделяется особое внимание жилищному вопросу.

    «По поручению Главы государства ежегодно строим доступное льготное жилье. К примеру, если в 2018г. было построено 1800 соцквартир, в 2019г. – 2900 соцквартир, то за последние два года – порядка 17 тыс. соцквартир. Кроме того, расширили категорию участников жилищных программ, увеличили сумму жилищных сертификатов с одного до 1,5 млн. Также продолжаем достраивать долгострои города, ремонтируем опасные ЖК, сносим аварийное ветхое жилье и др. Поздравляю обладателей квартир с долгожданным новосельем, пусть ваши дома будут наполнены теплом и уютом», - говорится в посте акима.

    Фото: instagram.com/altay_kulginov_official/

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Жилье День Республики
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