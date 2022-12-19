Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-5-7℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Ключи от квартир получили 90 семей в Темиртау

    19 Декабря 2022, 15:27

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – 90 семей из Темиртау стали новоселами. Новый дом построен по госпрограмме «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ключи от квартир очередникам вручил аким города Темиртау Ораз Таурбеков.

    «Обеспечение доступным жильем граждан - нас одна из приоритетных для задач. В этом году мы свой план выполнили. Более 200 квартир ввели в эксплуатацию и вручили ключи от них», – сказал Ораз Таурбеков.

    Пятиэтажный дом расположен в 4а квартале. В шести подъездах есть 1-, 2- и 3-комнатные квартиры.


    «Для меня известие о том, что я получаю квартиру, стало огромной радостью. В очереди я стояла 10 лет. До этого с детьми жили то у родственников, то снимали квартиру. Жилье хорошее, все рядом: школа, магазин, остановка», – сказала Жансулу Кошмаханова.

    Трехкомнатная квартира была выдана и семье Светланы Романюк. Женщина стояла в очереди более 14 лет.

    «Я время от времени заходила на еgov.kz и проверяла, не подошла ли очередь. Когда увидела, что стала четвертой, появилась надежда, что квартиру все-таки получу. Воспитываю пятерых, двое из них особенные. Тяжело было скитаться по чужим квартирам. Снимали и в Актау, и в Темиртау, и в Сортировке. Наконец-то будет свой угол», – сказала Светлана Романюк.

    Сегодня в Темиртау около 2700 человек стоят в очереди на получение жилья.


    Фото: акимата города Темиртау

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожилую мать-героиню незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске
    Очередной застройщик предлагает алматинцам несуществующие квартиры
    Самую старую школу восстановили в Темиртау
    Определена сумма дохода для участия в программе доступного жилья для актюбинской молодежи
    Популярное
    1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
    2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
    3 Две республиканские трассы закрыты в ЗКО
    4 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане
    5 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
    Новости партнеров