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    Ключи от квартир получили 72 семьи в Каркаралинске

    26 Ноября 2021, 12:44

    КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В Каркаралинске в преддверии Дня Первого Президента и 30-летия Независимости страны ключи от новых квартир вручили 72 семьям. С радостным событием новосёлов поздравил аким города Берик Токмурзин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Среди обладателей квадратных метров дети-сироты, родители, воспитывающие особенных детей, многодетные и неполные семьи. Им вручили ключи от квартир в четырёх новых домах на улице Токтара Аубакирова, построенных по программе «Нұрлы жер».

    Учитель начальных классов Камшат Мустафина получила трёхкомнатную квартиру. Она вместе с мужем воспитывает четверых детей.

    «Мы стояли в очереди около пяти лет. Все эти годы жили вместе с родителями мужа в трёхкомнатном доме. Конечно, было тесновато, – рассказала Камшат. – Получение собственного жилья очень радостное событие для нас. Квартира нам нравится, мы готовимся к переезду».

    Всего в Каркаралинске в очереди на жильё стоят 448 человек. Из них 35 – по категории «многодетные семьи».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Жилье
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