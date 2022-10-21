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    Ключи от квартир получили 72 семьи в Акмолинской области

    21 Октября 2022, 01:24

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Сандыктауском районе Акмолинской области 72 семьи, среди которых дети-сироты, неполные, многодетные семьи и воспитывающие детей с особыми потребностями, получили в преддверии Дня Республики ключи от заветных квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области, два 36-квартирных жилых дома, в которых получили квартиры новоселы, были построены в рамках государственной программы «Нұрлы жер».

    «Очень символично, что сегодня, накануне национального праздника – Дня Республики, вы получите ключи от квартир. Для сельчан создан современный благоустроенный жилой комплекс с игровыми и спортивными площадками. Это даст возможность жителям организовать досуг и заниматься спортом на свежем воздухе. Новоселье – большая радость для любой семьи. Я еще раз хочу поздравить всех, кто сегодня обретет долгожданное жилье и станет новоселом», - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, вручая ключи.

    Радости сельчан не было предела. Еще бы, ведь каждый из них ожидает жилье не один год.

    «Стояла в очереди три года. Для моей семьи это очень значимое событие. Мы счастливы получить квартиру в новом современном доме. Квартира светлая, уютная, теплая, с хорошей планировкой. Очень довольны тем, что существуют такие государственные программы, благодаря которым можем получить собственное жилье. В преддверии праздника это особенно значимо и радостно», - поделилась одна из новоселов, работница сельского дома культуры Наталья Шаповалова, воспитывающая особенного ребенка.

    Всего в прошлом году в Акмолинской области квартиры получили около пяти тысяч семей, в текущем году в регионе планируется ввести в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратных метров жилья.

    Фото: пресс-служба акима области

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Акимат Жилье Регионы Казахстана Общество
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