Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Ключи от квартир получили 60 семей в Шахтинске в канун Нового года

    30 Декабря 2022, 22:25

    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года 60 семей из числа очередников получили ключи от квартир в Шахтинске. Среди новоселов дети-сироты, многодетные семьи и социально-уязвимые слои населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новый 60-квартирный пятиэтажный дом был построен по госпрограмме «Нұрлы жер». Семь трехкомнатных квартир в новостройке получили многодетные семьи. Надежда Никульча стояла в очереди на жилье восемь лет. Многодетная женщина все эти годы жила в арендованных квартирах.

    «Снимать жилье в наше время нелегко. Это бьет по семейному бюджету, и к тому же ты не можешь купить в эту квартиру то, что хочешь. Не все хозяева позволяют менять мебель. Я очень счастлива, что мы обрели свой кров. Нам выдали трехкомнатную квартиру. Сейчас мы в предвкушении приятных хлопот, связанных с покупкой мебели и мелочей для дома», – говорит Надежда Никульча.

    Детям-сиротам выдали 16 квартир. Остальные распределены между социально уязвимыми семьями. Светлана Щербакова стояла в очереди с 2011 года. Она имеет инвалидность. Женщине выделили однокомнатную квартиру.

    «Успехов, мирного неба, добра, уюта в домах! Очень долгожданная квартира, и я просто счастлива. Это самый лучший в моей жизни подарок к Новому году!» – поделилась Светлана.

    Ключи новоселам вручил аким города Мурат Кыдырганбеков.

    «С вводом этого дома мы обеспечили новыми квартирами 60 наших жителей. Уважаемые новосёлы, поздравляю вас всех! Желаю счастья, здоровья и благополучия!» – сказал Мурат Кыдырганбеков.

    На сегодняшний день в Шахтинске в очереди на жилье числятся 1499 человек.



    Фото акимата города Шахтинск

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых квартир получили жители Аксу
    Призерам Сурдлимпийских игр вручили ключи от квартир в Жамбылской области
    Популярное
    1 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
    2 Канат Мусин прокомментировал свое назначение на пост судьи Конституционного суда
    3 Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области
    4 Семья Пеле опубликовала послание после его смерти
    5 Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Хасар Хабылбеков
    Новости партнеров