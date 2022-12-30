Ключи от квартир получили 60 семей в Шахтинске в канун Нового года

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года 60 семей из числа очередников получили ключи от квартир в Шахтинске. Среди новоселов дети-сироты, многодетные семьи и социально-уязвимые слои населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый 60-квартирный пятиэтажный дом был построен по госпрограмме «Нұрлы жер». Семь трехкомнатных квартир в новостройке получили многодетные семьи. Надежда Никульча стояла в очереди на жилье восемь лет. Многодетная женщина все эти годы жила в арендованных квартирах.

«Снимать жилье в наше время нелегко. Это бьет по семейному бюджету, и к тому же ты не можешь купить в эту квартиру то, что хочешь. Не все хозяева позволяют менять мебель. Я очень счастлива, что мы обрели свой кров. Нам выдали трехкомнатную квартиру. Сейчас мы в предвкушении приятных хлопот, связанных с покупкой мебели и мелочей для дома», – говорит Надежда Никульча.

Детям-сиротам выдали 16 квартир. Остальные распределены между социально уязвимыми семьями. Светлана Щербакова стояла в очереди с 2011 года. Она имеет инвалидность. Женщине выделили однокомнатную квартиру.

«Успехов, мирного неба, добра, уюта в домах! Очень долгожданная квартира, и я просто счастлива. Это самый лучший в моей жизни подарок к Новому году!» – поделилась Светлана.

Ключи новоселам вручил аким города Мурат Кыдырганбеков.

«С вводом этого дома мы обеспечили новыми квартирами 60 наших жителей. Уважаемые новосёлы, поздравляю вас всех! Желаю счастья, здоровья и благополучия!» – сказал Мурат Кыдырганбеков.

На сегодняшний день в Шахтинске в очереди на жилье числятся 1499 человек.









Фото акимата города Шахтинск