Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ключи от квартир получили 45 семей в Приозерске

    6 Февраля 2023, 13:42

    ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ - В Приозерске сдали пятиэтажный жилой дом, построенный по программе «Нұрлы жер» для очередников. Ключи от квартир получили 45 семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    31-летняя Айнур Асанова стояла в очереди на жилье семь лет. Она одна воспитывает двоих детей. Ей выделили двухкомнатную квартиру.

    «Семь лет назад я потеряла мужа. Все эти годы с детьми мы снимаем жилье. Арендовали за 50 тысяч в месяц квартиру. Оплачивали коммуналку. Все это отражалось на семейном бюджете. Настоящее счастье – иметь собственную крышу над головой. Я очень благодарна», – сказала Айнур.

    Жилье предоставили многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, неполным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам и другим социально уязвимым категориям граждан.

    «Я поздравляю новоселов и желаю им счастья и благополучия в новых квартирах. Этого дня многие ждали годами. Работы по благоустройству дворовой территории будут обязательно доведены до конца», – отметил аким города Приозерска Сапар Сатаев.

    В планах - обустройство детской игровой площадки, установка скамеек и урн, а также освещение двора.

    На сегодня в Приозерске в очереди на жилье стоят 360 человек.

    Фото: пресс-служба акимата города Приозерск

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной