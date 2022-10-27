Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ключи от квартир получили 45 семей в Приозерске

    27 Октября 2022, 19:15

    ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Приозерске 45 семей получили квартиры. Жилье для очередников построено по программе «Нұрлы жер». Ключи очередникам вручил аким города Сапар Сатаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Желаю, чтобы в каждой семье царили счастье и благополучие. Это действительно радостное событие для всех нас», – сказал Сапар Сатаев.

    Среди обладателей жилья – неполные, многодетные семьи, дети-сироты и другие социально уязвимые категории граждан.

    Супруги Гулим Жолдасбаева и Ерлан Сулейменов ждали этого дня около трех лет. На протяжении 14 лет они снимали жилье и отдавали большую часть дохода семьи за аренду.

    «Мы поженились в 2008 году и с тех пор снимали жилье. У нас пятеро детей, старшему – 14, а младшему – 2 года. Арендовать нелегко, ведь владельцы в любой момент могут выставить из квартиры. А с детьми и вовсе сложно найти подходящую квартиру. Супруга встала в очередь на жилье в 2019 году. Тогда перед нами было больше ста человек. Потом по инициативе Правительства для многодетных создали отдельную очередь, и мы сразу же стали 38-ми. И вот на днях получили ключи от трехкомнатной квартиры», – говорит Ерлан Сулейменов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье Нурлы жер
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске