Ключи от квартир получили 45 семей в Приозерске

ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Приозерске 45 семей получили квартиры. Жилье для очередников построено по программе «Нұрлы жер». Ключи очередникам вручил аким города Сапар Сатаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Желаю, чтобы в каждой семье царили счастье и благополучие. Это действительно радостное событие для всех нас», – сказал Сапар Сатаев.

Среди обладателей жилья – неполные, многодетные семьи, дети-сироты и другие социально уязвимые категории граждан.

Супруги Гулим Жолдасбаева и Ерлан Сулейменов ждали этого дня около трех лет. На протяжении 14 лет они снимали жилье и отдавали большую часть дохода семьи за аренду.

«Мы поженились в 2008 году и с тех пор снимали жилье. У нас пятеро детей, старшему – 14, а младшему – 2 года. Арендовать нелегко, ведь владельцы в любой момент могут выставить из квартиры. А с детьми и вовсе сложно найти подходящую квартиру. Супруга встала в очередь на жилье в 2019 году. Тогда перед нами было больше ста человек. Потом по инициативе Правительства для многодетных создали отдельную очередь, и мы сразу же стали 38-ми. И вот на днях получили ключи от трехкомнатной квартиры», – говорит Ерлан Сулейменов.