Ключи от квартир получили 24 семьи в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше новоселами стали 24 жителя города, которые стояли в очереди на получение жилья. Квартиры выделены в двух новых многоэтажных домах, построенных по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди новоселов многодетные и неполные семьи, а также работники бюджетных организаций, госслужащие, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и другие категории жителей города.

Жамиля Жанкулова ждала своей очереди 7 лет. Женщина имеет инвалидность.

«Сегодня очень счастливый день для моей семьи. В очереди на жилье стояла с 2015 года. Я благодарна за то, что предоставляют условия тем, кто в них нуждается», – сказала женщина.

30-летняя Акмарал Абдараманова одна воспитывает сына. Она работает в детсаде воспитателем. Около двух лет снимала жилье.

«Мне выделили однокомнатную квартиру. Она светлая, просторная, ремонт хороший. Мы с сыном сейчас готовимся к переезду», – сказала Акмарал.

Новоселам выделили одно-, двух- и трехкомнатные квартиры по льготной ипотечной программе «Шанырақ» через «Отбасы банк».

«Это жилье считается элитным. В квартирах просторно, светло. В комнатах высокие потолки. Новоселы оформили ипотеку по льготной программе «Шанырақ». Они выкупят квартиры по 140 тыс. тенге за квадратный метр. Это очень привлекательная цена, дешевле рыночной стоимости. Мы продолжим решение вопроса по обеспечению нуждающихся доступным жильем», – сказал руководитель отдела ЖКХ Балхаша Искандер Кабидулла.

Всего в Балхаше в очереди на получение квартир стоят 1954 человека. В этом году за счет всех источников финансирования планируется ввести около 18 тыс. квадратных метров. До конца года очередникам выделят еще 33 квартиры.



