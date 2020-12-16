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    Ключи от квартир многодетным и малообеспеченным вручили в Алматы

    16 Декабря 2020, 13:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –В День независимости аким города Бакытжан Сагинтаев поздравил счастливых новоселов, получивших жилье по программам «Шаңырақ» и «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обладателями новых квартир стали 372 жителя Алматы из многодетных и малообеспеченных семей. 232 квартиры в ЖК «Нұрлы дала» в Наурызбайском районе выданы по программе «Шаңырақ». Данная программа разработана по поручению Главы государства с целью обеспечения жильем через доступное кредитование.

    В рамках программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» по направлению «арендное жилье» ключи от квартир получили 140 очередников. 80 квартир выдано в микрорайоне «Жас Қанат» Турксибского района, 60 – в 13-м микрорайоне Алатауского района.

    Программа арендного жилья реализуется по поручению Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева для обеспечения жильем граждан из малообеспеченных семей.

    На церемонии вручения аким города Бакытжан Сагинтаев поздравил всех с Днем независимости, отметив символичность сегодняшнего события и пожелав счастливого новоселья.

    «Обретение жилья в День Независимости – символично. Пусть с этого дня в ваших домах всегда царят мир, радость и благополучие! Счастливого новоселья!», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

    С начала года в Алматы 2184 нуждающиеся семьи были обеспечены жильем по программам «Нұрлы жер» – 289 квартир, «Бақытты отбасы» – 376 квартир, «Шаңырақ» – 250 квартир, «Алматы Жастары 3.0» – 1000 квартир, «Кредитное жилье по линии ЖССБК» – 360 квартир.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Акимат Жилье День Независимости
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