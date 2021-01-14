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    Ключи от 52 квартир вручили военнослужащим Сарыозекского гарнизона

    14 Января 2021, 13:35

    САРЫОЗЕК. КАЗИНФОРМ - В военном городке Сарыозекского гарнизона – событие. Семьи военнослужащих заселились в капитально отремонтированные служебные квартиры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Жилые здания военного городка построены в 70-80-х годах прошлого века. В результате капитального ремонта домов уже многие из них обрели новый облик и стали комфортными для проживания.

    Во всех квартирах была произведена замена водопровода, отопительной системы, а также полная внутренняя отделка. Установлены пластиковые окна, новые внутрикомнатные и внешние двери.

    Фасад дома облицован огнеупорными теплоизоляционными материалами, балконы усилены металлическими каркасами.

    Поздравили и вручили ключи новоселам начальник Сарыозекского гарнизона подполковник Ержан Ембергенов и руководитель районной эксплуатационной части майор Бейбит Жумабаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Армия Жилье
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