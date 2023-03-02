Ключевые вопросы сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили Алихан Смаилов и Чжан Сяо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий, использования трансграничных рек и другие.

Премьер-Министр подчеркнул, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, на которого приходится 18% в общем товарообороте. КНР также входит в ТОП-5 стран-инвесторов в экономику республики.





Алихан Смаилов обозначил готовность Правительства активно работать над достижением цели по увеличению взаимной торговли до $35 млрд к 2030 году, поставленной главами двух государств.

«Наши страны имеют значительный потенциал в сфере поставок сельхозпродукции. Казахстанские предприятия хотели бы и дальше наращивать экспорт продовольственных товаров в Китай. В этой связи большое значение имеет дальнейшее снятие торговых барьеров и ограничений», - сказал Премьер-Министр.

Чжан Сяо выразил заинтересованность китайской стороны в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объемов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнерства в IT-секторе.





По его словам, казахстанским компаниям оказывается активное содействие в выходе на крупные китайские торговые платформы и рынок КНР в целом.

«Мы считаем, что имеется большой потенциал для выведения наших экономических отношений на качественно новый уровень. Нам нужно ставить новые, более амбициозные цели», - сказал Чжан Сяо.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы возобновления работы МЦПС «Хоргос», открытия третьего ж/д перехода в районе автомобильного пункта пропуска «Бахты-Покиту», развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительства крупных автомагистралей и создания новых производств в машиностроении.

Кроме того, было отмечено, что в ближайшей перспективе планируется возобновление авиасообщения между Астаной и Пекином с частотой три рейса в неделю и упрощение процедур при взаимных поездках граждан.

По итогам встречи подтверждена готовность продолжать активное взаимодействие по всем взаимовыгодным направлениям.



