Ключевые темы VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий представили в ЮНЕСКО

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ -В рамках круглого стола «Межкультурный диалог как инструмент предупреждения насильственного экстремизма и конфликтов», состоявшегося в Париже, Постоянное представительство Казахстана при ЮНЕСКО представило положительный опыт нашей страны в этой сфере, передает пресс-служба МИД РК.

Особое внимание на круглом столе было уделено роли Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его предстоящей шестой встрече, которая пройдет в Астане 10-11 октября.

На открытии мероприятия, организованного совместно государствами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС), выступила директор департамента этики и молодежи ЮНЕСКО Анжела Мело. Она приветствовала участников круглого стола от имени генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, которая подчеркнула глобальную значимость заявленной темы и отметила, что организация уделяет большое внимание тематике межкультурного диалога, в том числе между представителями различных религиозных конфессий, и активно поддерживает соответствующие усилия всех правительств и гражданского общества.

«Мы должны продолжать наводить мосты диалога между культурами и религиями в соответствии с целями Международного десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.), объявленного по предложению Казахстана и в реализации программы которого ЮНЕСКО играет ведущую роль», - подчеркнула А. Мело. Данная инициатива Президента Нурсултана Назарбаева получила широкую поддержку международного сообщества и была одобрена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 67/104 от 17 декабря 2012 года.

В ходе состоявшейся дискуссии опыт различных государств, международных и неправительственных организаций в укреплении межкультурного диалога в контексте комплексной работы по предупреждению религиозного экстремизма представили и обсудили руководство и эксперты ЮНЕСКО, ОИС, Министерства образования Франции, постоянных представительств государств-членов ЮНЕСКО, научно-исследовательских центров и общественных объединений.

Заместитель Постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов проинформировал участников форума о ключевых темах предстоящего Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Было подчеркнуто, что его основная цель - мобилизация усилий лидеров религиозных общин, политиков и гражданского общества ради поддержки, через регулярный диалог и распространение ценностей гуманизма, благоприятных условий для мирного сосуществования народов и государств.

В свою очередь, старший эксперт Международной Тюркской академии (г.Астана) Тимур Козырев осветил в своем выступлении конкретные примеры поощрения межкультурного диалога из практики Казахстана и других тюркоязычных стран. Особое внимание в своем докладе он уделил историческим предпосылкам для формирования традиций межэтнической и межконфессиональной толерантности в казахстанском обществе, а также актуальным инструментам укрепления общественного согласия и поддержания конструктивного взаимодействия различных этносов и конфессий в многокультурном обществе, включая, прежде всего, Ассамблею народа Казахстана.

По итогам круглого стола участники отметили важность согласованных международных усилий по предупреждению манипулирования религией в политических конфликтах и регулярного обмена накопленным в мире положительным опытом эффективного противодействия идеям насильственного экстремизма через межкультурный диалог, а также реабилитации и дерадикализации лиц, подвергшихся влиянию экстремистских идеологий.



