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    Ключевые темы начинающегося саммита лидеров Евросоюза - кампания по вакцинации и восстановление после пандемии COVID-19

    24 Июня 2021, 08:49

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду президент Европейского Совета Шарль Мишель отправил главам государств и правительств стран ЕС официальные письма-приглашения к участию в двухдневном саммите, который начнется сегодня, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мне приятно пригласить вас на заседание нашего Европейского Совета, которое начнется с обмена мнениями с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем по глобальным вызовам и геополитическим вопросам.

    Восстановление после пандемии COVID-19, как внутри ЕС, так и во всем мире будет ключевой темой. Успешная кампания вакцинации, набравшая полный ход по всему ЕС и запуск цифрового сертификата COVID-19, будут способствовать свободному передвижению в летние месяцы и в дальнейшем», - говорится в документе.

    Тем не менее, Ш. Мишель предупредил, что «нужно внимательно следить за вариантами мутации коронавируса и скоординировано сдерживать их распространение».

    «Как было согласовано в феврале 2021 года, мы также проведем первый обмен уроками, извлеченными из пандемии на данный момент, чтобы лучше подготовиться к будущим кризисам. Мы обсудим, как ЕС может продолжить возглавлять усилия по вакцинации всего мира за счет экспорта и пожертвований, а также увеличить мировые поставки вакцин» - заявил глава Европейского совета.

    В числе других тем текущего саммита Евросоюза станет миграция, блок международных вопросов.

    Кроме того, участники встречи обсудят экономическое возрождение ЕС, в частности, подведут итоги программы восстановления «Next Generation EU» (Следующее поколение ЕС), согласуют национальные планы восстановления и устойчивости, направленные на полное и инклюзивное экономическое возрождение стран ЕС после пандемии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация
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