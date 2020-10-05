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    Ключевые процессуальные решения будут выноситься в электронном формате — Генпрокуратура РК

    5 Октября 2020, 17:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генпрокуратуре 2 октября т.г. презентовали пилотный проект, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев, руководители правоохранительных органов, а также члены рабочей группы по реформе правоохранительной системы. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручений Главы государства, данных в Послании «Казахстан в новой реальности: Время действий» от 1 сентября 2020 года.

    Следователь полиции и прокурор наглядно продемонстрировали практическое применение пилотного проекта, который предусматривает электронный формат выполнения прокурором возлагаемых на него обязанностей по согласованию ключевых решений органов досудебного расследования, затрагивающих права и свободы человека.

    Ранее в двух регионах - Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях - проводилась апробация пилотного проекта. С 1 октября дан старт его реализации по всей стране.

    Суть проекта заключается в том, что следователь, решение о квалификации, переквалификации деяния, а также прекращении расследования формирует в едином реестре досудебных расследований в электронном виде.

    Прокурор в режиме онлайн обязан проверить в установленные сроки их законность, в случае выявления нарушений принять меры реагирования.

    Такая модель сокращает время подготовки процессуальных документов и сроки следствия.

    Кроме того, участникам уголовного процесса будет предоставлена возможность дистанционно отслеживать принятые процессуальные решения, в случаях несогласия, своевременно их обжаловать.

    Генеральный прокурор отметил, что эти новшества направлены на обеспечение упреждающего прокурорского надзора и исключение вовлеченности добросовестных граждан в орбиту уголовного преследования.

    По итогам встречи, Ерлан Кошанов обозначил важность проводимой работы и поручил до конца текущего года завершить апробацию проекта, подготовить нормативно-правовую базу и с 1 января 2021 года приступить к реализации поручений Главы государства в Послании народу Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура
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