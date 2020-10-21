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    Ключевые особенности объявленных парламентских и местных выборов назвал Андрей Чеботарев

    21 Октября 2020, 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор центра актуальных исследований «Альтернатива», политолог Андрей Чеботарев назвал ключевые особенности объявленных парламентских и местных выборов, передает МИА «Казинформ».

    «Ключевые особенности объявленных парламентских и местных выборов (скорее всего, по ним ЦИК сделает соответствующее заявление тоже сегодня) таковы. Во-первых, они пройдут в конституционно установленные сроки без необходимости специального роспуска Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. Последний раз такое соблюдение сроков было в 2003 (выборы в маслихаты) и 2004 (парламентские выборы) гг. Так что в данном случае конституционное право обошло политическую конъюнктуру. Во-вторых, синхронность парламентских и местных выборов дополнена проведением их на пропорциональной основе. В свою очередь, это сильно ставит электоральный рейтинг партий в зависимость от уровня активности и результативности их собственной деятельности. В целом данная система имеет свои преимущества и недостатки, о чем мне уже приходилось писать раньше. Уровень же их соотношения уже будем наблюдать во время избирательной кампании и подведения ее итогов. В-третьих, выборы пройдут в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и ее последствий, негативно отразившихся на социальном самочувствии казахстанцев», - написал Андрей Чеботарев в Facebook.

    По его словам, это обстоятельство обуславливает, с одной стороны, принятие властями определенных мер санитарно-эпидемиологического характера в целях недопущения роста заражения граждан в рамках различных предвыборных мероприятий и голосования. С другой стороны, и властям, и партиям придется проводить избирательную кампанию с учетом настроений в обществе, не допуская каких-либо «перегибов».

    «В-четвертых, партийный состав на выборах будет тот же, что и в 2016 году (если, конечно, внезапно не появится новая партия типа некой «Адал»). В той или иной степени действующие партии уже определились со своей предвыборной повесткой, путями и методами ее продвижения, о чем будет написано отдельно. В-пятых, данные выборы являются очередным и достаточно важным этапом в процессе продолжающегося транзита власти в стране. Их основной целью будет закрепление статус-кво правящей элиты в новых условиях развития страны. В этой связи наибольший интерес представляет будущее соотношение ведущих партий в Мажилисе и маслихатах, отражающее так или иначе внутриэлитный баланс. В общем, избирательная кампания стартовала. С учетом уже только фактора пандемии и неоднозначных настроений в обществе она явно будет непростой», - резюмировал А.Чеботарев.

    Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Выборы-2021
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