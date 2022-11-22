Ключевые направления работы Правительства обозначил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что основная задача Правительства на ближайшие семь лет – обеспечить качественную реализацию предвыборной программы избранного Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 ноября состоялись выборы Президента страны. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу на выборах Президента страны одержал Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Его кандидатура была выдвинута Народной коалицией, объединившей парламентские партии и крупные общественные организации. Кандидатура Касым-Жомарта Токаева поддержана населением Казахстана», - заявил Алихан Смаилов, открывая заседание Правительства.

По словам Премьер-Министра, основная задача Правительства на ближайшие семь лет – обеспечить качественную реализацию предвыборной программы избранного Главы государства.

«В основу этой программы заложены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике. Все государственные органы и ведомства для построения справедливого Казахстана должны сконцентрироваться и приложить все усилия в интересах населения», - обратился глава Правительства. «Мы должны обеспечить практическую реализацию всех стратегических документов, программ и проектов, направленных на решение социально-экономических вопросов. Усилия Правительства будут направлены на демонополизацию экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и рост трудовых доходов граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения, повышение доходов населения», - подчеркнул Алихан Смаилов.

20 ноября состоялись выборы Президента РК. Накануне Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан. По последним данным, получили избирательные бюллетени свыше 8 млн человек или 69,44%. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.





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