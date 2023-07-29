Ключевой игрок в ЦА, новые авиарейсы в Катар: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о проведении в Астане сессии США+Центральная Азия по Афганистану, об увеличении рейсов между Казахстаном и Катаром и о торговом потенциале с Пакистаном. Что еще писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

E ureporter.co: Президент Казахстана осудил сожжение Корана в скандинавских странах

Eureporter.co сообщил о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассматривает акты сожжения Корана в ряде стран Северной Европы как недопустимую провокацию, которая может вызвать обострение напряженности в современном мире и подорвать доверие между народами и государствами.

«Осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и является явной провокацией. Выражениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европейском союзе», — цитирует eureporter.co заявление Президента Казахстана.

Фото: akorda.kz

Лидер Казахстана призвал Генеральную Ассамблею ООН также высказаться по этому вопросу.

Издание пишет, что в заявлении Касым-Жомарта Токаева также говорится о том, что Казахстан является инициатором проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который стал «площадкой для эффективного и конструктивного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий».

News Central Asia : В Астане пройдет сессия США+ЦА по Афганистану

News Central Asia пишет о том, что Томас Уэст, специальный представитель США по Афганистану, и Рина Амири, специальный посланник по делам афганских женщин, девочек и прав человека, посетят Астану, Казахстан, и Доху, Катар, с 26 по 31 июля. В Астане они встретятся со своими коллегами из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на специальной сессии C5+1 по Афганистану.

Уэст и Амири также встретятся с представителями гражданского общества в Астане, чтобы обсудить пути расширения экономических прав и возможностей женщин в Афганистане и Казахстане, сообщает издание.

Фото: gov.kz

The P eninsula: Катар и Казахстан подписали соглашение об увеличении числа рейсов

Катарский портал The Peninsula опубликовал статью том, что Казахстан и Катар подписали меморандум о взаимопонимании для расширения прав на перевозки пассажиров и грузовых рейсов.

«Меморандум о взаимопонимании предусматривает увеличение количества еженедельных рейсов до 14, с 7-ми дополнительными рейсами в Алматы, а также 7-ми дополнительными рейсами в столицу Астану, доведя общее количество еженедельных рейсов до 14 и увеличив количество еженедельных грузовых рейсов до 10», — пишет издание.

The Peninsula отмечает, что катарскую сторону возглавил исполняющий обязанности президента GACA Мохамед Фалех Аль-Хаджри, казахстанскую – председатель Комитета гражданской авиации РК Талгат Ластаев.

Фото: gov.kz

I nterfax: Ozon построит в Казахстане логистический комплекс за 3 млрд рублей

Российское информационное агентство Interfax cooбщает о том, что компания Ozon (интернет-магазины) построит в Казахстане логистический комплекс, сумма инвестиций в который составит около 3 млрд рублей (15 млрд тенге).

«Логистический комплекс будет осуществлять полный цикл «производства» онлайн-заказов местных продавцов - от приема товаров для хранения до формирования посылки и отправки покупателю», — говорится в статье.

Строительство должно завершиться в течение года, площадь объекта составит 42 тысячи кв. м. Первая очередь объекта позволит создать в регионе 2000 новых рабочих мест.

Партнером Ozon по проекту стала Focus Logistics, входящая в казахстанскую строительную группу компаний Bazis.

Daily Times : Торговый потенциал Пакистана и Казахстана составляет $1 млрд – посол

Daily Times пишет о том, что посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин в среду 26 июля текущего года заявил, что Пакистан и Казахстан имеют потенциал двусторонней торговли в размере $1 млрд. Поэтому общение и взаимодействие между обеими сторонами имеют ключевое значение. Об этом он сказал, выступая на семинаре на тему «Малые и средние предприятия и женщины-предприниматели», организованном Исламабадской женской торгово-промышленной палатой (IWCCI) вместе с президентом-основателем IWCCI Саминой Фазиль.

«47% вклада в экономику Казахстана в настоящее время вносят малые и средние предприятия (МСП), которые растут день ото дня. При этом, женщины играют очень важную роль в экономике Казахстана, женщины-предприниматели являются владельцами крупных брендов в Казахстане, и женщин много, особенно в текстильной, швейной, модной и ИТ-отраслях», — процитировало Ержана Кистафина Daily Times.

Intellinews: Казахстан в октябре начнет транзит российского газа в Узбекистан

Немецкое издание Intellinews сообщает о том, что Казахстан планирует начать транзит российского газа в Узбекистан в октябре текущего года.

«Председатель правления государственной компании QazaqGaz Санжар Жаркешов на днях посетил объекты в Атырауской области, где ознакомился с ходом подготовительных работ для казахстанского участка газопроводной системы Средняя Азия-Центр», — сообщает издание.

Система газопроводов предназначена для транспортировки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В мае QazaqGaz и российский «Газпром» подписали соглашение о транспортировке природного газа через территорию Казахстана потребителям в Узбекистане. Годовой объем поставок газа по соглашению прогнозируется на уровне около 2,8 млрд кубометров.

Daily Sabah : Роль Казахстана, меняющая правила игры

Турецкая газета Daily Sabah опубликовала статью о том, как центральноазиатский гигант Казахстан, укрепляя связи с соседними странам и крупными экономиками Азии и Европы, меняет правила игры.

Издание пишет, что быстроменяющийся ландшафт глобальной торговли и международных цепочек поставок требует ориентированного на будущее руководства, основанного на стратегическом предвидении и дипломатической проницательности. Это особенно верно для стран, которые могут оказаться в сложном геоэкономическом положении, таких как государства Центральной Азии. Инвестиции в инфраструктуру необходимы для экономического роста этих стран.

«Реагируя на эти вызовы, одна центральноазиатская страна – Казахстан – сумела позиционировать себя как ключевой игрок на Транскаспийском международный транспортный маршрут (ТМТМ), проекте, изменяющем динамику торговли между Азией и Европой через сеть железных и морских путей для более быстрой и эффективной торговли. TМТМ — железнодорожный грузовой коридор, соединяющий Китайскую Народную Республику и Европейский Союз через Среднюю Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. Ожидается, что проект принесет стране значительные экономические выгоды, расширит торговлю и привлечет иностранные инвестиции. Это откроет новые возможности для экономического роста, создаст рабочие места и будет способствовать инновациям. Это может сделать Казахстан очень привлекательным местом для компаний, стремящихся обосноваться в Центральной Азии, чтобы выйти на обширные азиатские рынки», — говорится в статье.