Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Клятву на верность Родине дали учащиеся столичного колледжа

    2 Октября 2021, 19:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в военном колледже имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова состоялась церемония, на которой учащиеся традиционно произнесли слова клятвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Мероприятие началось с построения на плацу и выноса знамени военного колледжа. На торжественной церемонии, организованной с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, присутствовали личный состав учебного заведения и родители учащихся.

    127 ребят из разных регионов страны, поступившие в военное учебное заведение в этом году, торжественно произнесли слова клятвы.

    Для каждого из них это знаменательное событие, первый шаг на пути к будущей профессии защитника Отечества.

    «Первокурсники возложили венок к памятнику Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, имя которого гордо носит военное учебное заведение», - сообщили в пресс-службе.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Образование Память Патриотизм Общество Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге