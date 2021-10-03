Клубный чемпионат Азии: казахстанские волейболистки громят своих противниц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Азии по волейболу среди женских клубов завершился второй игровой день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации волейбола.

2-го октября в борьбу вступил действующий чемпион Казахстана — «Алтай» из Усть-Каменогорска.

Казахстанские волейболистки в первом туре разгромили иранскую дружину «Сайпа» — 3:0 (25:11, 25:20, 25:15).

Победный почин землячек поддержала и другая казахстанская команда «Жетысу», которая в подгруппе «В» переиграла филиппинскую «Чоко Мучо» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:15).

Сегодня, 3 октября, состоится решающий день предварительного этапа, по итогам которого будут распределены места в группах. Дружина под руководством Марко Гришича встретится с хозяйками площадки «Накхонратчасима Qmin C» (Таиланд-2), а «алтайкам» предстоит схватка с другим тайским клубом «Суприм Чонбури» (Таиланд-1).

