Клуб юных экскурсоводов заработал в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау, в акмолинском областном историко-краеведческом музее, начал работу первый в регионе клуб экскурсоводов «Лорикет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления культуры Акмолинской области, ежегодно 21 февраля в мире отмечают Всемирный день экскурсовода, учреждённый Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов для повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов. В День экскурсовода во многих музеях проходят открытие новых экскурсионных площадок. Так и в акмолинском областном историко-краеведческом музее в этот день начал работу первый в области клуб экскурсоводов «Лорикет».

«Символично, что именно в этот день состоялось посвящение юных экскурсоводов. Данное мероприятие направлено на то, чтобы погрузить ребят в атмосферу нового звания, познакомить с нюансами профессии, создать дружелюбное и веселое настроение и пробудить интерес к участию в клубе. Подготовленные задания, связанные с музейным делом, краеведением, экспонатами и навыками экскурсовода, были представлены в виде станций, где участников ждали необычные испытания», - рассказали в ведомстве.

С приветственным словом выступила руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова. Также были вручены почетные грамоты ведущим экскурсоводам музея – Веронике Антиповой, Аире Ташеновой, Гульден Аккушкаровой, Айдане Каримовой.

Клуб экскурсоводов «Лорикет» будет работать в двух группах: детская (школьники) и подростковая (студенты и работающая молодежь). После года обучения участники сдадут экзамены и получат специальные сертификаты.