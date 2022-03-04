Клуб следователей создадут полицейские Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области на базе университета им. Абая Мырзахметова полицейские создадут клуб следователей, в который войдут студенты, желающие постигать азы работы следователей, дознавателей и криминалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в стенах университета им. Абая Мырзахметова прошла встреча заместителя начальника ведомства полковника Бахтияра Сулейменова со студентами второго курса юридического факультета. Инициатива встретиться с будущими юристами возникла не случайно. По словам полковника, порядка 30% личного состава акмолинских следователей составляют выпускники именно этого факультета.

«Помочь студентам определиться с выбором будущей профессии – одна из главных задач проведенной встречи, и, забегая вперед, отметим, среди ребят немало тех, кто планирует связать свою жизнь со службой в правоохранительных структурах. А чтобы это желание укрепилось, было решено рассказать об особенностях следственной работы», - поделились в ведомстве.

Выступая перед аудиторией, Б. Сулейменов предложил создать «клуб следователей» на базе учебного заведения. В новое формирование могут войти энтузиасты, желающие познакомиться не только с теоретической, но и практической стороной работы следователей, дознавателей и криминалистов. Замначальника отметил, что студенты смогут принять участие в проведении следственных действий, увидеть работу следователей «изнутри».

Инициатива вызвала живой интерес среди студентов, ребята задавали вопросы, делились мнением, принимали активное участие в решении практических заданий, которые полицейские подготовили для них.

Беседуя со студентами, куратор следственных служб рассказал о расследовании уголовных дел из личной практики, особенностях при квалификации состава преступлений, проведении различных следственных процедур. В завершение студенты выразили желание вступить во вновь созданный клуб.

«Сейчас нам как никогда нужны активные и целеустремленные молодые люди, желающие добросовестно и с честью нести службу в рядах полиции», - подбодрил студентов Б. Сулейменов. Также он разъяснил молодым людям порядок поступления на службу и те критерии, которые сегодня общество предъявляет к полицейским.