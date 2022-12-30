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    Клуб «Сантос» временно выведет из обращения игровой номер Пеле

    30 Декабря 2022, 23:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Сантос» временно выведет из обращения 10-й игровой номер, под которым за клуб выступал легендарный бразильский футболист Пеле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на RT.

    Об этом в эфире радиостанции BandNews FM сообщил президент клуба Андрес Руэда.

    «Не будем использовать этот номер, пока не появится решение о полном выводе из обращения. Когда это произойдёт, пока неизвестно», — сказал Руэда.

    Легендарный футболист скончался на 83-м году жизни.

    Пеле – единственный трехкратный чемпион мира в качестве действующего футболиста. За свою карьеру он забил 1289 голов в 1363 играх.

    Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим футболистом XX века, несмотря на то что он ни разу не участвовал в Олимпийских играх.

    Пеле также признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА. Этого звания его удостоило и множество крупнейших спортивных изданий мира.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле.

    Правительство Бразилии объявило трехдневный национальный траур.
    Спорт Футбол Бразилия
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