Клуб настольного тенниса Astana открыли в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана начал функционировать клуб настольного тенниса Astana, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Основные цели и задачи клуба: создание условий для подготовки теннисистов международного уровня; проведение турниров для выявления сильнейших спортсменов и перспективного резерва; укрепление материально-технической базы; проведение работы по развитию связей между профессиональными казахстанскими и зарубежными клубами; обмен опытом и внедрение новейших спортивных достижений; пропаганда здорового образа жизни.

Ожидается, что событие положительно скажется на дальнейшем развитии популярного в городе и общедоступного среди населения олимпийского вида спорта.

Фото: olympic.kz