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    Клуб молодых избирателей создадут при ЦИК РК

    21 Сентября 2022, 21:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Клуб молодых избирателей создадут при Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

    В соответствии с пунктом 16-5) статьи 12 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила создать Клуб молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

    Постановление вводится в действие с момента подписания.

    Положение о Клубе молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

    1. Общие положения

    1. Клуб молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (далее – Клуб) является консультативно-совещательным органом при Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (далее - ЦИК РК).

    Настоящее Положение определяет порядок осуществления деятельности Клуба.

    2. При осуществлении своей деятельности Клуб взаимодействует с членами и аппаратом ЦИК РК, а также иными органами и организациями, гражданами.

    3. Положение о Клубе утверждается постановлением ЦИК РК.

    2. Цель и задачи Клуба молодых избирателей

    4. Целью создания Клуба является привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного процесса, повышение ее электоральной активности и правовой культуры.

    5. Основными задачами Клуба являются:

    1) определение эффективных путей повышения электоральной культуры молодых избирателей;

    2) выработка современных подходов по разъяснению избирательных прав среди молодежи;

    3) рассмотрение актуальных вопросов участия молодежи в электоральном процессе;

    4) повышение интереса молодых избирателей к электоральному процессу.

    3. Состав и права членов Клуба молодых избирателей

    6. Участниками Клуба могут быть молодые эксперты и ученые, представители региональных молодежных ресурсных центров , некоммерческих общественных объединений, а также государственных органов (по согласованию).

    7. Участники Клуба обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседаний Клуба.

    8. Участники Клуба имеют право:

    1) обращаться с предложениями к Председателю и членам ЦИК РК;

    2) излагать свое мнение в случае несогласия с иными мнениями участников Клуба, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Клуба.

    4. Организация деятельности Клуба молодых избирателей

    9. Клуб осуществляет свою деятельность в виде заседаний различных форматов.

    10. Заседания Клуба созываются и проводятся Председателем ЦИК РК по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

    11. Рабочим органом Клуба, осуществляющим обеспечение его деятельности, делопроизводство и организацию подготовки заседаний, является аппарат ЦИК РК.

    12. Рабочий орган:

    1) осуществляет организационную работу по подготовке и проведению заседаний;

    2) уведомляет участников Клуба о дате и повестке дня очередного заседания в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до его проведения;

    3) ведет протокол в ходе заседания Клуба, в том числе с использованием средств аудио-, видеозаписи.

    5. Заключительные положения

    13. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Постановлением ЦИК РК.

    14. Деятельность Клуба прекращается по решению Председателя ЦИК РК.
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