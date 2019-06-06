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    Клуб молодых архивистов и историков открыли в Кызылорде

    6 Июня 2019, 10:27

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В государственном архиве Кызылординской области создан Клуб молодых архивистов и историков, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Проект реализуется в рамках семилетней программы Архив-2025 в рамках программы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания и статьи Семь граней Великой степи.

    Цель клуба - способствование профессиональному росту молодых историков, развитие новых взглядов у молодежи, формирование интереса к истории родного края через популяризацию архивных документов.

    В рамках семилетней программы Архив-2025 ведутся работы по получению связанных с историей края документов из зарубежных архивов. Поэтому архив играет огромную роль в популяризации среди молодежи важных событий из истории нации, - сказал преподаватель Кызылординского государственного университета имени Коркыта Ата, магистр истории Бахытжан Ахметбек.

    Преподаватель истории Назарбаевской интеллектуальной школы химико-биологического направления Нуркен Абджалиев отметил, что у молодого поколения растет интерес к исследованию истории края. Молодые историки должны вести совместную работу для совершения научных открытий республиканского уровня.

    Ранее сообщалось о том, что 20 историко-культурных объектов Кызылорды прошли реставрацию.

    Автор:

    Сабина Биржанкызы

    Кызылординская область История Казахстана Рухани жаңғыру
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