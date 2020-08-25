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    Клуб добропорядочности открылся в Кокшетау

    25 Августа 2020, 12:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках формирования антикоррупционной культуры и в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан 24 августа в стенах электронной библиотеки города Кокшетау состоялось открытие Клуба добропорядочности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по региону.

    В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Акмолинской области Арман Бердалин, руководитель городского отдела культуры и развития языков Айгуль Сабитова, а также работники сферы культуры.

    «Сегодня по инициативе департамента совместно с отделом культуры и развития языков города Кокшетау создан Клуб добропорядочности, цель которого - сформировать у общества, в особенности у подрастающего поколения, такие ценности, как честность, порядочность, справедливость, патриотизм. Открытие клуба в рамках празднования 25-летия Дня Конституции не случайно, ведь общечеловеческие нормы социального поведения каждого из нас, прежде всего, должны основываться на высоком уровне правовой культуры, традиции безусловного уважения к закону и правопорядку, а также добропорядочности и добросовестности», - сказал Арман Бердалин.

    На базе данного клуба региональный Информационно-просветительский штаб по формированию антикоррупционной культуры будет проводить разъяснительные встречи и выступления.

    Участникам мероприятия продемонстрирован видеоматериал «Арым менің – Ата заң», направленный на воспитание нравственных качеств и духовно-моральных ценностей.

    Кроме того, была организована книжная выставка «Рухы асқақ Ата заң», где была представлена литература об истории государства и права, становлении демократического Казахстана, сборники Конституции и законов РК, материалы научных конференций.

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    Акмолинская область Другие государственные органы Дата Конституция Общество
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