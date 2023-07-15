Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Клип Димаша Кудайбергена «Together» бьет рекорды в Чехии

    15 Июля 2023, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чешский музыкальный телеканал OCKO.TV включил клип «Together» Димаша и Абильмансура Кудайбергена в лист для голосования в ТОП-20 лучших музыкальных видео. Пятую неделю подряд клип занимает первое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

    Самый первый музыкальный телеканал в Чехии «ÓČKO» начал свое вещание 1 октября 2002 года. Основную часть его телепрограммы составляют видеоклипы как отечественных, так и зарубежных исполнителей. Также в эфире канала транслируются концерты и песенные чарты.

    Впервые Димаш Кудайберген был представлен на чешском телеканале 10 февраля 2021 года со своим музыкальным видео «Golden».

    Напомним, недавно в Куала-Лумпуре прошел сольный концерт казахстанского певца.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Видео Димаш Кудайберген Общество Музыка Чехия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Председатель Управления мусульман Кавказа всецело поддерживает институт Съезда лидеров мировых и традиционных религий
    Мечеть X века нашли при раскопках городища Орнек в Жамбылской области
    Возрождение «Азия Дауысы»: как прошел первый день фестиваля в Алматы
    Долгожданный фестиваль «Азия Дауысы» стартовал в Алматы
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет