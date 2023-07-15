Клип Димаша Кудайбергена «Together» бьет рекорды в Чехии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чешский музыкальный телеканал OCKO.TV включил клип «Together» Димаша и Абильмансура Кудайбергена в лист для голосования в ТОП-20 лучших музыкальных видео. Пятую неделю подряд клип занимает первое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Самый первый музыкальный телеканал в Чехии «ÓČKO» начал свое вещание 1 октября 2002 года. Основную часть его телепрограммы составляют видеоклипы как отечественных, так и зарубежных исполнителей. Также в эфире канала транслируются концерты и песенные чарты.

Впервые Димаш Кудайберген был представлен на чешском телеканале 10 февраля 2021 года со своим музыкальным видео «Golden».

Напомним, недавно в Куала-Лумпуре прошел сольный концерт казахстанского певца.