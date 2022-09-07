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    Клип Димаша Кудайбергена начали транслировать в метро столицы Мексики

    7 Сентября 2022, 22:22

    МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - На медиафасадах метро в Мехико запустили видео Димаша Кудайбергена с его исполнением песни Fly Away. Ролик будет транслироваться на 576 экранах каждый час в течение недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Показ видеороликов стал возможен благодаря фан-клубу Димаша в Мексике. Dears отправили запрос на трансляцию в одну из самых популярных телевизионных сетей — IsaTV, которая занимается размещением музыкальных видеоклипов и новостей культуры на своих медиафасадах в метро в Мехико.

    Для того, чтобы трансляция состоялась, Dears нужно было собрать 2000 лайков под постом в официальном Instagram-аккаунте IsaTV, чего поклонники творчества Димаша достигли всего за пару дней.

    6 сентября в 70 станциях столичного метро в Мексике была запущена трансляция выступления Димаша с песней Fly Away. Метро является одним из главных средств передвижения по городу, поэтому видеоролик увидят около 3 млн человек.

    Фото: dimashnews.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Культура Димаш Кудайберген
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